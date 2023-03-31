Março se despediu com tudo e com muito calor, principalmente para os moradores de Vitória. Quem notou o clima estava mais "aquecido" do que o normal, não achou errado. De acordo com o instituto Climatempo, a tarde desta sexta-feira (31) foi a mais quente deste ano até agora na Capital capixaba. A temperatura chegou aos 36°C, pela medição convencional do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Ainda segundo o Climatempo, o recorde de calor anterior para este ano era de 35,6°C, em 5 de fevereiro. A previsão é que o calor continua neste sábado (1), mas a temperatura cai no domingo (2) com a chegada de uma frente fria que pode provocar chuva forte.
Ciclone
A possibilidade da formação de um ciclone bomba deixa em alerta as regiões Sudeste e Sul do Brasil, prevê o Climatempo. Segundo meteorologistas, o chamado "sistema frontal" — constituído pelo ciclone e uma frente fria — avança para a costa do Sudeste no próximo sábado (1) e domingo (2).
De acordo com o Climatempo, o ciclone bomba não vai provocar agitação marítima e ressaca no Espírito Santo, mas a passagem da frente fria na costa do Sudeste vai aumentar a nebulosidade e chuva, especialmente no domingo (2) na costa capixaba.
Vitória registra 36°C e bate recorde de calor do ano nesta sexta (31)