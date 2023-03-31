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Aviso climático

Instituto emite alerta com chance de tempestade em cidades do ES

A previsão da meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia é válida principalmente para municípios do Sul capixaba

Publicado em 31 de Março de 2023 às 15:52

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

31 mar 2023 às 15:52
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial de tempestade para quatro cidades da região Sul do Espírito Santo. O aviso vale para até às 10h deste sábado (1).
A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo. Há também baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
As cidades:
  1. Apiacá 
  2. Bom Jesus do Norte 
  3. Guaçuí 
  4. São José do Calçado
Instituto emite alerta com chance de tempestade em cidades do ES

Ciclone bomba 

Nessa quinta-feira (3), A Gazeta deu que a possibilidade da formação de um ciclone bomba deixa em alerta as regiões Sudeste e Sul do Brasil, prevê o Climatempo. Segundo meteorologistas, o chamado "sistema frontal" — constituído pelo ciclone e uma frente fria — avança para a costa do Sudeste no próximo sábado (1) e domingo (2).
De acordo com o Climatempo, o ciclone bomba não vai provocar agitação marítima e ressaca no Espírito Santo, mas a passagem da frente fria na costa do Sudeste vai aumentar a nebulosidade e chuva, especialmente no domingo (2) na costa capixaba.
Com as novas atualizações, segundo o Climatempo, apesar de não tão intenso quanto será no Rio de Janeiro, com a passagem deste sistema frontal (composto pela frente fria e ciclone), haverá aumento da agitação marítima também sobre o Estado. A previsão é de ondas de 2 metros em todo o litoral capixaba, na segunda (3) e terça-feira (4).
Os especialistas explicam que esse sistema frontal está em rápido deslocamento e conta com um ciclone extratropical com possibilidade de formação do ciclone bomba na sexta-feira (31), se intensificando até o início do sábado (1), gerando alertas de tempestades.

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