Instituto emite alerta com chance de tempestade em cidades do ES

A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo. Há também baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

As cidades:

Apiacá Bom Jesus do Norte Guaçuí São José do Calçado

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Ciclone bomba

De acordo com o Climatempo , o ciclone bomba não vai provocar agitação marítima e ressaca no Espírito Santo, mas a passagem da frente fria na costa do Sudeste vai aumentar a nebulosidade e chuva, especialmente no domingo (2) na costa capixaba.

Com as novas atualizações, segundo o Climatempo, apesar de não tão intenso quanto será no Rio de Janeiro, com a passagem deste sistema frontal (composto pela frente fria e ciclone), haverá aumento da agitação marítima também sobre o Estado. A previsão é de ondas de 2 metros em todo o litoral capixaba, na segunda (3) e terça-feira (4).