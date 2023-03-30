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Ciclone bomba coloca em alerta o Sudeste e o Sul do Brasil

De acordo com o Climatempo, há fortes possibilidades de o fenômeno ocorrer na sexta-feira, fortalecer até sábado, gerando alertas de tempestades
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

30 mar 2023 às 13:05

Publicado em 30 de Março de 2023 às 13:05

A possibilidade da formação de um ciclone bomba deixa em alerta as regiões Sudeste e Sul do Brasil, prevê o Climatempo. Segundo meteorologistas, o chamado "sistema frontal" — constituído pelo ciclone e uma frente fria — avança para a costa do Sudeste no próximo sábado (1°) e domingo (2).
Os especialistas explicam que esse sistema está em rápido deslocamento e conta com um ciclone extratropical com possibilidade de formação do ciclone bomba na sexta-feira (31), se intensificando até o início do sábado (1°), gerando alertas de tempestades.
De acordo com o Climatempo, o ciclone bomba não vai provocar agitação marítima e ressaca no Espírito Santo, mas a passagem da frente fria na costa do Sudeste vai aumentar a nebulosidade e chuva especialmente no domingo (2) na costa capixaba.
Já para os Estados de São Paulo e Rio De Janeiro a previsão é de chuva forte, especialmente no período da tarde, além de ventania e grande aumento do nível do mar. Ainda segundo o Climatempo, uma segunda e intensa frente fria se forma no Rio Grande do Sul na sexta-feira (31), com chuvas fortes e alto potencial de tempestades severas.
Ciclone bomba coloca em alerta o Sudeste e o Sul do Brasil

Previsão para o ES

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sábado (1°) será de poucas nuvens e sem previsão de chuva na Grande Vitória, com temperatura mínima de 25°C e máxima de 36°C. Nas regiões Sul e Serrana, o dia será de sol entre nuvens e chuva a partir da tarde. No Norte, Noroeste e Nordeste, o sábado será de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. 
Já o domingo (2), o tempo muda em todo o Estado, de acordo com o Incaper. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no trecho sul das regiões Nordeste e Noroeste. As temperaturas diminuem em todas as regiões.

O que é um ciclone bomba?

De acordo com o Climatempo, um ciclone bomba é um fenômeno meteorológico caracterizado por um ciclone extratropical intenso com ventos muito fortes, que pode causar estragos e danos materiais. Recebe esse nome por conta da rápida queda de pressão atmosférica que ocorre no centro do ciclone, causando um "efeito bomba". O ciclone bomba pode ocorrer em diversas regiões do país, especialmente no Sul e Sudeste.

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