A possibilidade da formação de um ciclone bomba deixa em alerta as regiões Sudeste e Sul do Brasil, prevê o Climatempo. Segundo meteorologistas, o chamado "sistema frontal" — constituído pelo ciclone e uma frente fria — avança para a costa do Sudeste no próximo sábado (1°) e domingo (2).

Os especialistas explicam que esse sistema está em rápido deslocamento e conta com um ciclone extratropical com possibilidade de formação do ciclone bomba na sexta-feira (31), se intensificando até o início do sábado (1°), gerando alertas de tempestades.

De acordo com o Climatempo, o ciclone bomba não vai provocar agitação marítima e ressaca no Espírito Santo, mas a passagem da frente fria na costa do Sudeste vai aumentar a nebulosidade e chuva especialmente no domingo (2) na costa capixaba.

Já para os Estados de São Paulo Rio De Janeiro a previsão é de chuva forte, especialmente no período da tarde, além de ventania e grande aumento do nível do mar. Ainda segundo o Climatempo, uma segunda e intensa frente fria se forma no Rio Grande do Sul na sexta-feira (31), com chuvas fortes e alto potencial de tempestades severas.

Your browser does not support the audio element. Ciclone bomba coloca em alerta o Sudeste e o Sul do Brasil

Previsão para o ES

Já o domingo (2), o tempo muda em todo o Estado, de acordo com o Incaper. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no trecho sul das regiões Nordeste e Noroeste. As temperaturas diminuem em todas as regiões.