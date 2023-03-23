Ponto 12A da Praia da Guarderia, em Vitória voltou a estar imprópria para banho Crédito: Vitor jubini/A Gazeta

Após o flagrante de despejo de esgoto na Praia da Guarderia, em Vitória , na manhã da última terça-feira (21), a Prefeitura da Capital alterou a classificação de balneabilidade do trecho de bandeira verde para vermelha. Com isso, os pontos 12 (Praia de Santa Helena - 100 metros após a ponte da Ilha do Frade) e 12 A (Praça dos Desejos - em frente à Escola de Velas) estão "impróprios" para banho. A alteração foi feita na tarde desta quinta-feira (23) após uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ir até o local.

Em entrevista ao site A Gazeta, o secretário de meio ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger, disse que a mudança para bandeira vermelha foi feita como forma de precaução. "Foi considerado o tempo de vazamento de esgoto naquele local e as condições daquele ambiente. Por isso, optamos por evitar que alguém corra o risco ali", comentou.

O secretário ainda fez um alerta para que, enquanto a qualidade da água do local for reprovada, ou seja, o trecho estiver "impróprio", os banhistas não utilizem a praia. "A orientação é para que as pessoas não entrem naquela água, pois elas podem estar tomando banho em uma área contaminada, podendo desenvolver enfermidades, como gastroenterite.

Multa ambiental

A Gazeta, o despejo de esgoto na Praia da Guarderia foi causado após um sistema de proteção elétrica de uma rede de tratamento da Conforme noticiado por, o despejo de esgoto na Praia da Guarderia foi causado após um sistema de proteção elétrica de uma rede de tratamento da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) desarmar.

Your browser does not support the audio element. Após despejo de esgoto, Praia da Guarderia fica imprópria para banho

Por volta das 10h da manhã desta quinta-feira (23), a Cesan enviou uma nota a reportagem explicando que "o sistema de monitoramento da elevatória da Praia do Canto, que bombeia esgoto sanitário para a estação de tratamento de Mulembá, sofreu um pico de energia que desarmou o sistema de proteção elétrica". A companhia garantiu que religou "imediatamente" o equipamento, que voltou a operar normalmente.

Tarcísio Foeger informou que após a nota da Companhia, a concessionária receberá uma multa ambiental por vazamento de esgoto in natura em ambiente marinho. A multa ainda está sendo elaborada e, por isso, os valores a serem pagos pela Cesan ainda não foram definidos.

Segundo secretário de meio ambiente de Vitória, manilha da Praia da Guarderia é um ponto de drenagem urbana Crédito: Ricardo Medeiros

Área de drenagem urbana

A reportagem de A Gazeta também perguntou ao secretário a respeito da usabilidade da manilha pela qual o esgoto chegou à água da Praia da Guarderia. De acordo com Tarcísio, o local é um ponto de drenagem urbana, ou seja, por onde sai a água da chuva de bueiros e galerias daquela região da Capital.

Ainda de acordo com o secretário, no local há um ponto de interligação entre a elevatório do esgoto e a drenagem. Segundo ele, o que aconteceu foi que as bombas do esgoto não funcionaram e, com isso, atingiram a rede de drenagem, causando o vazamento na água do mar. "Ainda estava avaliando se foi erro de manutenção da Cesan ou de gerenciamento", disse.

Histórico da Guarderia

Conforme levantamento feito anteriormente por A Gazeta, a Praia da Guarderia alterna entre as classificações de "própria" e "imprópria" para banho. Entre os anos de 2015 e 2020, por exemplo, o trecho teve a qualidade da água reprovada em mais de 15% das análises.

O cenário melhorou em 2021 e 2022, quando recebeu a bandeira vermelha em menos de 15% e 10% das vezes, respectivamente. No posicionamento emitido em fevereiro deste ano, a Prefeitura de Vitória atribuía o histórico do local à "direta influência da emissão de esgoto em Vila Velha".