Páscoa e signos: veja como cada nativo celebra a data

Cada signo tem o seu jeito de celebrar a Páscoa Crédito: Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock

Marcada por encontros, chocolates e tradições familiares, a época conhecida pelos chocolates e pelo famoso “coelhinho” oferece uma oportunidade para expressar carinho, renovar sentimentos e estreitar laços com os entes queridos. Porém, cada pessoa vivencia esse momento de uma maneira única, e a relação entre Páscoa e signos pode revelar muito sobre isso.

A seguir, a influenciadora e especialista em esoterismo Nanda Silveira explica como os nativos de cada signo aproveitam a data, desde as escolhas no almoço em família até as particularidades na hora de selecionar o ovo de Páscoa perfeito. Confira!

Áries

Os nativos de Áries não costumam esperar o domingo e podem comer o chocolate antes, levando a Páscoa com intensidade e espírito competitivo Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Os arianos costumam agir com espontaneidade e não gostam de esperar o dia certo para comer chocolate. “São aqueles que nem esperam o domingo chegar para abrir os ovos. Impacientes e intensos , provavelmente vão comer metade do chocolate na sexta-feira. E, se tiver caça aos ovos, cuidado: eles levam a competição muito a sério”, diz a especialista em esoterismo.

Touro

Os nativos de Touro valorizam um almoço farto, sobremesas caprichadas e chocolate de qualidade, aproveitando cada pedaço com prazer Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Para os taurinos, a celebração precisa envolver prazer e conforto. “Os taurinos vivem a Páscoa como um verdadeiro banquete. Almoço farto, sobremesa boa e chocolate de qualidade! E esqueçam a ideia de dividir o ovo com eles, pois cada pedacinho é apreciado com calma e amor”, conta Nanda Silveira.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos vivem uma Páscoa agitada, com muitas interações, mensagens e vontade de experimentar todos os sabores Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

A Páscoa dos nativos de Gêmeos é agitada e repleta de interação social. “Os geminianos estão em mil lugares ao mesmo tempo: mandam mensagem de Páscoa para todo mundo, fazem piada, participam da caça aos ovos e ainda dão palpite no almoço. Curiosos, querem experimentar todos os sabores de ovo e depois contam tudo no grupo”, explica.

Câncer

Os nativos de Câncer se conectam com o lado afetivo da data, valorizando gestos de carinho e momentos em família Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

De acordo com Nanda Silveira, os nativos de Câncer se conectam com o lado mais emocional da ocasião. “Os cancerianos amam o lado afetivo da Páscoa. São aquelas pessoas que escrevem bilhetinhos fofos com os ovos, se emocionam com os momentos em família e ficam sentidas se esquecerem delas. Para eles, tudo tem que ter carinho e significado”.

Leão

Os nativos de Leão gostam de destaque, escolhem os ovos mais chamativos e transformam o almoço em um evento especial Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Os leoninos gostam tanto de ser o centro das atenções que até na Páscoa eles se destacam. “Eles querem o maior, o mais bonito e o mais recheado ovo da mesa. Gostam de marcar presença, mas também adoram presentear com estilo. E, claro, se arrumam para almoçar com a família como se fosse um evento de gala”, diz a influenciadora.

Virgem

Os nativos de Virgem planejam tudo com antecedência, organizam cada detalhe e ainda analisam o custo-benefício do chocolate Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Preferem planejar tudo nos mínimos detalhes, inclusive a comemoração. “Os virginianos provavelmente vão comprar todos os ovos com antecedência, pensar em tudo com cuidado e ainda conferir o preço por grama do chocolate. São práticos, mas também adoram ver tudo organizado e bonito. E, no fim das contas, também se entregam ao chocolate”, diz Nanda Silveira.

Libra

Os nativos de Libra buscam harmonia, capricham na estética e querem agradar a todos com escolhas equilibradas Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

A Páscoa dos nativos de Libra é guiada pela estética e pelo desejo de harmonia. “Os librianos são todo equilíbrio, né?! Vão escolher um ovo que seja gostoso e bonito , pensar em agradar todo mundo e ainda querer uma mesa decorada com flores. Adoram o clima da Páscoa e evitam qualquer climão — só vibe leve”, analisa Nanda Silveira.

Escorpião

Os nativos de Escorpião vivem a data com intensidade e valorizam trocas mais íntimas e significativas Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Segundo a especialista em esoterismo, os nativos de Escorpião são tão profundos e misteriosos que trazem esses sentimentos até para a Páscoa. “[Os] escorpianos vivem tudo com intensidade, até a Páscoa. Não vão ser os mais animados do rolê, mas fazem questão de dar (e receber) ovos com um toque mais íntimo e especial. Se derem ovo para eles só por obrigação, vão perceber, tá?!”, pontua.

Sagitário

Os nativos de Sagitário preferem experiências diferentes, como passeios ou viagens, em vez de seguir tradições Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Para os sagitarianos, qualquer ocasião é uma chance de experimentar algo novo. “Eles querem aventura até na Páscoa. Não ligam tanto para as tradições, mas amam fazer algo diferente: um piquenique, uma viagem , qualquer coisa fora do padrão — e sempre com aquela risada gostosa que contagia todo mundo”, conta a influenciadora.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio mantêm uma celebração simples, valorizando a companhia de pessoas próximas sem exageros Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Para celebrar a Páscoa, os nativos de Capricórnio preferem manter tudo simples, mas cheio de significado. “Os capricornianos são mais discretos, mas valorizam o que importa. Vão participar do almoço, comprar ovos para os mais próximos e, se der, ainda economizam no processo. Não são de exageros, mas amam estar com quem gostam”, comenta a especialista em esoterismo.

Aquário

Os nativos de Aquário buscam formas criativas e fora do padrão para celebrar, muitas vezes criando novas tradições Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Os nativos de Aquário sempre encontram um jeito único de celebrar qualquer momento. “[Os] aquarianos vão aparecer com um ovo todo diferente, às vezes até feito por eles mesmos. Não gostam do óbvio e querem viver a Páscoa de um jeito só deles. Pode ser que inventem uma tradição nova na família esse ano e todo mundo acabe curtindo”, diz Nanda Silveira.

Peixes

Os nativos de Peixes vivem a Páscoa com sensibilidade, focando o significado emocional mais do que o chocolate Crédito: Imagem: Daryaart9 | Shutterstock