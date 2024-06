Casagrande anuncia mais de R$ 38 milhões para reconstruir Mimoso do Sul

Governador do Estado esteve na cidade na manhã desta terça-feira (4) e, entre as medidas anunciadas, estão reforma de praça e construção de novas casas para os afetados pela chuva

O governo do Estado e a Prefeitura de Mimoso estão em processo de identificação e análise de um terreno para construção de casas destinadas a pessoas afetadas pelas enchentes que devastaram a cidade no mês de março. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, que esteve na cidade na manhã desta terça-feira (4) para anunciar mais de R$ 38 milhões para as primeiras obras de reconstrução do município.

“O prefeito Peter [Peter Costa - prefeito de Mimoso do Sul] já está autorizado a identificar um local, decretar utilidade pública, decretar desapropriação, que o governo vai comprar essa área para a gente começar a pensar na construção [...] É a parte mais demorada porque Mimoso está dentro de um vale e não dá para construir casa em qualquer lugar, como foi feito no passado. Então, a gente tem que construir essas casas em uma área segura”, disse o governador.

Na manhã desta terça-feira, Casagrande também anunciou a assinatura do convênio para revitalização urbanística da Praça José Coimbra de Resende, na sede do município, e assinou ordem de serviço para reforma e ampliação do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Antônio Acha, no Bairro Santa Terezinha, além do anúncio de repasses da Defesa Civil Estadual.