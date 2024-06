Presos em Cariacica

Como agiam irmãos presos por venda de drogas no atacado no ES

A Polícia Civil prendeu dois homens, de 28 e 36 anos, suspeitos de realizar a distribuição de maconha no atacado para diversas bocas de fumo dos municípios de Cariacica e Vila Velha

2 min de leitura min de leitura

A Polícia Civil desmembrou o esquema de distribuição de drogas de dois irmãos, de 28 e 36 anos, presos na última terça-feira (28), em Jardim Botânico, Cariacica. Eles realizavam as vendas dos entorpecentes no atacado.

Os materiais ilícitos eram distribuídos em Cariacica e Vila Velha. Durante a prisão dos irmãos, foram apreendidos 207 kg de maconha, uma pistola, munições e dinheiro, em um imóvel abandonado.

O que é drogas no atacado?

Irmãos são presos suspeitos de distribuir maconha no atacado na Grande Vitória Tela cheia 1 de 11

De acordo com a adjunta do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), delegada Larissa Lacerda, no atacado é quando traficantes compram a droga para fornecer para outros traficantes.

Os primeiros são distribuidores, vendem a droga em tabletes e grandes quantidades para outros traficantes, esses últimos vendem os entorpecentes fracionados em bocas de fumo.

Como a polícia chegou até os irmãos?

A delegada Larissa Lacerda explicou que a equipe de inteligência identificou um carregamento de drogas chegando em Vila Velha e que seria distribuído em municípios da Grande Vitória. A equipe de investigação conseguiu descobrir o local utilizado pelos criminosos e deu início à operação.

Segundo o adjunto do Denarc, delegado Felipe Pimentel, o setor de inteligência monitorou, por dez dias, os irmãos e decidiram, em momento oportuno, realizar a abordagem.

“No momento que os dois irmãos faziam o carregamento do carro, onde eles retiravam as drogas de uma casa e colocavam no veículo, realizamos a abordagem ao motorista. Ele não apresentou reação e se rendeu. No entanto, seu irmão correu para dentro do prédio, foi até o segundo andar, onde ficava a droga armazenada, pulou e fugiu”, explicou Felipe Pimentel.

O homem, de 28 anos, acabou quebrando o pé, mas conseguiu se esconder, pedir um carro de aplicativo e fugir para um sítio que fica em Cariacica Sede.

A gente já estava nesse levantamento há uns 10 dias, então sabíamos que eles tinham um sítio e uma equipe foi até esse local, conseguiu encontrá-lo e realizar a prisão Delegado Felipe Pimentel • Adjunto do Denarc

Arma para segurança

K9 Taito, do Batalhão de Ações com Cães (BAC), da PMES, que auxiliou na localização da arma dentro do veículo. (Divulgação | Polícia Civil)

Dentro do carro onde os irmãos transportavam as drogas, foi encontrada uma pistola e munições. Segundo o adjunto do Denarc, delegado Felipe Pimentel, a arma era usada para segurança própria durante a distribuição dos entorpecentes.

A polícia acredita que as drogas tenham vindo do Paraguai e a estimativa é que o valor no mercado seja em torno de R$ 2 mil o quilo.

Casa abandonada

Imóvel utilizado exclusivamente como base para armazenamento dos entorpecentes. (Divulgação | Polícia Civil)

A casa onde as drogas eram armazenadas estava desocupada. Eles aproveitavam que ninguém ia ao local e deixavam os entorpecentes escondidos.

“Uma casa usada exclusivamente para depósito de drogas. Era um local que eles conseguiam um conforto, tem um muro alto e conseguiam fazer o carregamento das drogas sem chamar atenção”, contou a adjunta do Denarc, delegada Larissa Lacerda.

Os irmãos já tinham passagens pela polícia. O de 36 anos tem passagens por tráfico, porte de arma e homicídio. O mais nove, por tráfico de drogas. Ambos seguem presos.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta