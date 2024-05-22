Rodovia do Sol é parcialmente interditada para evento esportivo

Quem for passar pela Rodovia do Sol neste sábado (25) e domingo (26) deve ter atenção, pois em determinados horários o trânsito vai fluir em apenas uma pista, no trecho entre o posto da Polícia Militar, saindo de Vila Velha, até o município de Anchieta. A interdição acontece devido ao Campeonato Capixaba de Ciclismo, realizado pela Federação Espírito-Santense de Ciclismo (Fesc).

Durante o período de realização da prova, a faixa liberada será a da direita, para facilitar a entrada nos bairros que ficam ao longo da rodovia e também para garantir a segurança nos pontos de parada de ônibus. Neste sábado (25), a interdição acontece das 12h às 16h, nos dois sentidos, no trecho onde acontece a prova. A largada, prevista para as 14h30, será em frente ao posto da Polícia Militar e vai até o Trevo de Setiba.

No domingo (26), a interdição começa às 7h e vai até as 9h, para a prova de resistência. A largada está marcada para as 7h30, na Praça dos Ciclistas, em Itaparica, Vila Velha, com destino à cidade de Anchieta. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES), responsável pela via, informou que “a pista da direita estará liberada para o trânsito em geral até onde finaliza o trecho de pista dupla”.