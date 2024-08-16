Remoção de cabines do pedágio é finalizada na Rodovia do Sol em Guarapari

A remoção das cabines foi removida na Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: Governo do Estado

Para o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, todo o processo aconteceu integrando o projeto de reorganização viária das antigas praças de pedágio. Além disso, aliviou os custos de deslocamento da população.

“Não registramos interrupção do trânsito ou qualquer contratempo. Conseguimos finalizar esse serviço na metade do tempo previsto. Desde dezembro nós identificamos um aumento na circulação de veículos na Rodovia do Sol, que vemos como melhoria ao acesso aos serviços na região e também um fomento ao comércio local”, explica Damasceno.