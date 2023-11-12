Químico faz Enem pela primeira vez em busca de outra graduação

Apesar de já ter curso superior, Douglas está fazendo o Enem pela primeira vez. Em 2012, ele se formou em Química pela Ufes, mas, na época, a seleção foi realizada pelo vestibular próprio da universidade. Dessa vez, resolveu fazer o exame porque quer cursar Farmácia.

Quanto à prova deste domingo (12), Douglas diz que a parte de Ciências da Natureza estava mais fácil, principalmente por ser da sua área. Ele destacou que houve muitas questões de química orgânica. Já sobre Matemática, como não estuda há um tempo, o candidato admite que teve um pouco de dificuldade “Na área de atuação, eu achei interessante o conhecimento fármaco, conhecimento do corpo, dos princípios”, comenta.