PSB tem dois pré-candidatos em Muniz Freire e tenta resolver impasse

Dito Silva (à direita) com o governador Renato Casagrande e o secretário da Agricultura, Enio Bergoli Crédito: Redes sociais

O partido do governador Renato Casagrande , o PSB , tem enfrentado um impasse em Muniz Freire , na Região do Caparaó, em relação às Eleições 2024 . Lá, a legenda possui, até então, dois pré-candidatos à prefeitura, sendo um deles o atual prefeito que busca se reeleger, Dito Silva, e o outro, o ex-prefeito Dr. Delson. Frente à disputa, que naturalmente seria resolvida durante a convenção partidária, o diretório estadual da legenda emitiu, em nota, apoio ao atual mandatário.

Conforme informou o prefeito por meio de sua equipe jurídica, a comissão estadual do partido pretende elaborar uma resolução para dar prioridade aos pré-candidatos que cumprem mandato e podem concorrer à reeleição. “Por consequência lógica e racional, até mesmo porque, tomando-se por base o princípio elementar constitucional do instituto da reeleição, ninguém pode se sobrepor a isso”, explicou Wanokzor Amm de Assis, ex-diretor-geral da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado (TCES) que assessora Dito.

Apesar do posicionamento estadual e do próprio governador, o diretório municipal do PSB defende a pré-candidatura do ex-prefeito e psiquiatra. A entidade pontua que a vantagem de Dr. Delson é a relação de longa data que tem com os demais filiados à legenda, diferentemente de Dito, que se elegeu em 2020 pelo PDT e migrou para a legenda socialista apenas neste ano.

De acordo com Dr. Delson, que comandou Muniz Freire de 2005 a 2012, o próprio diretório municipal do PSB foi contrário à filiação de Dito, que hoje preside a sigla na cidade. No entanto, ele afirma que o órgão valida o guia emitido pela direção do partido no Estado e reconhece que deve obediência a ela.

Para o ex-prefeito, não há motivo para tanto “barulho” e é preciso esperar os próprios filiados tomarem a decisão de quem deve representar a legenda no pleito, de forma democrática. “Não sei se serei vitorioso (na convenção), mas isso não me abala. A decisão democrática deve ser soberana”, afirmou Dr. Delson, em conversa com A Gazeta.