Deputado do PSB apoia pré-candidatura de adversário em Nova Venécia

“A gente (PSB) goza do prestígio da cidade, da boa relação com o povo. Sem muito esforço, nós estamos bem. O deputado tomou o posicionamento dele, mas eu tenho outros aliados importantes”, afirmou Barrigueira à reportagem de A Gazeta. O ex-prefeito também ressaltou que por mais que existam divergências, elas ficam apenas no campo político. De acordo com ele, o partido tem buscado dialogar com outras dez legendas na cidade para fortalecer sua pré-candidatura ao pleito de outubro.