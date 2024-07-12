Deputado do PSB apoia pré-candidatura de adversário em Nova Venécia

Apesar de a legenda do deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB) ter um pré-candidato a prefeito em Nova Venécia, município no Noroeste do Espírito Santo, o parlamentar esteve na cidade para apoiar outro nome para a disputa das Eleições 2024. Enquanto o representante socialista é o ex-prefeito Mário Sérgio Lubiana, o Barrigueira, quem recebeu o prestígio de Hoffmann foi o atual prefeito, André Fagundes, que visa a reeleição pelo Podemos.
Além de marcar presença no evento de lançamento da pré-candidatura de Fagundes na noite de quinta-feira (11), o deputado também elogiou o trabalho dele e disse que está “fechado” com o atual mandatário. “Hoje lançamos a pré-candidatura do meu amigo, prefeito André Fagundes, que tem feito um brilhante trabalho no município”, escreveu Hoffmann nas redes sociais. Em discurso, o parlamentar ainda afirmou que se o governador Renato Casagrande (PSB) não fosse parceiro de Fagundes, ele não estaria no evento.
Para o presidente do diretório municipal do PSB, Edson Antônio Marquiori, o apoio do parlamentar ao futuro adversário do partido é uma escolha individual, respeitada pelo órgão. Esta é a mesma posição do próprio pré-candidato da legenda. Barrigueira, que comandou Nova Venécia de 2013 a 2020, disse que deixa todos “à vontade” para tomar as próprias decisões.
“A gente (PSB) goza do prestígio da cidade, da boa relação com o povo. Sem muito esforço, nós estamos bem. O deputado tomou o posicionamento dele, mas eu tenho outros aliados importantes”, afirmou Barrigueira à reportagem de A Gazeta. O ex-prefeito também ressaltou que por mais que existam divergências, elas ficam apenas no campo político. De acordo com ele, o partido tem buscado dialogar com outras dez legendas na cidade para fortalecer sua pré-candidatura ao pleito de outubro.