Trânsito

Princípio de incêndio em carro prejudica trânsito na BR 101, na Serra

Um carro parado devido a princípio de incêndio prejudica o trânsito na BR 101, em Carapina, na Serra, no fim da tarde desta quarta-feira (30). O incidente foi registrado próximo à agência do Banestes, no sentido Vitória. A reportagem tenta mais informações com a Ecovias 101, que administra a rodovia federal.