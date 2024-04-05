PRF apreende 196 mil cigarros sem nota fiscal na BR 101 em Linhares

Uma carga de 196 mil cigarros que eram transportados sem nota fiscal foi apreendida na manhã desta sexta-feira (5) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 152 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A abordagem foi feita durante uma blitz de combate à criminalidade na região.
Os agentes da PRF deram ordem de parada a uma van no km 152 da BR 101. No decorrer da fiscalização, os policiais notaram que, além da carga de cerveja – que estava regular e com a devida documentação –, havia várias caixas que continham, juntas, aproximadamente 9.780 maços de cigarro.
À PRF, o condutor da van informou que vinha de Vila Velha e que iria até Mucurici, no extremo Norte do Estado. Por não possuir nota fiscal do produto, ele foi encaminhado, com a carga ilegal, a uma unidade da Receita Estadual do Espírito Santo para a tomada das providências legais cabíveis.