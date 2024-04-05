PRF apreende 196 mil cigarros sem nota fiscal na BR 101 em Linhares

Carga de 196 mil cigarros foi apreendida na manhã desta sexta-feira (5) pela PRF; produto era transportado sem nota fiscal

Os agentes da PRF deram ordem de parada a uma van no km 152 da BR 101. No decorrer da fiscalização, os policiais notaram que, além da carga de cerveja – que estava regular e com a devida documentação –, havia várias caixas que continham, juntas, aproximadamente 9.780 maços de cigarro.