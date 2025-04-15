Preso suspeito de matar homem em briga por bicicleta em Boa Esperança

Suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Linhares e depois para o sistema prisional Crédito: Divulgação | PCES

Segundo a Polícia Civil, as equipes monitoraram os passos do investigado, o que possibilitou localizá-lo e detê-lo cerca de dois meses depois do crime. Na época, o corpo de Henrique foi encontrado por policiais militares caído com sangramento ao lado de uma bicicleta. Ele estava já sem vida.

Nos trabalhos iniciais de investigação, a companheira da vítima contou aos militares que Henrique havia se desentendido com alguns indivíduos por conta de uma bicicleta. Ela afirmou que tentou convencê-lo a ir para casa, mas ele seguiu em direção ao bairro Vila Fernandes. A testemunha contou ainda que foi atrás dele e, ao ouvir disparos de arma de fogo, correu até o local e encontrou o companheiro caído no chão.