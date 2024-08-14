Podemos terá vice mulher e chapa puro-sangue em Aracruz

O Podemos terá uma chapa puro-sangue na disputa pela Prefeitura de Aracruz, nas eleições deste ano, reunindo dois integrantes do próprio partido. O vereador e presidente da executiva municipal da legenda, Roberto Rangel, terá como vice a aposentada Hélcia Oliveira. Ela teve o nome confirmado na tarde desta quarta-feira (14).
A legenda estava na base de apoio do delegado Leandro Sperandio (Republicanos), mas, após o policial civil desistir da pré-candidatura à prefeitura, decidiu lançar um nome próprio no município.
A convenção de oficialização da candidatura ocorreu na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Aracruz, no dia 4 de agosto. Na ocasião, Roberto Rangel disse que o Podemos buscava o apoio do PRTB, que tem como candidato o agricultor Tico Selvetici, e do Republicanos, cuja articulação tem sido tocada pelo deputado estadual Alcântaro Filho. Mas, até o momento, a legenda não conseguiu parcerias com outros partidos e não formará coligação.
Selvetici optou por ser vice do pastor Marcelo Souza (PL). Já Alcântaro ainda não se posicionou se vai apoiar algum partido na cidade. Disse apenas que não caminhará com a atual gestão, liderada por Dr. Coutinho (PP), que busca a reeleição.