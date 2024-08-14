PL e PRTB se unem para tentar barrar reeleição de Coutinho em Aracruz

O PL e o PRTB decidiram se unir na disputa pela Prefeitura de Aracruz, nas eleições deste ano, em uma tentativa de chegar mais forte para barrar a reeleição de Dr. Coutinho (PP). Na tarde de terça-feira (13), os presidentes dos partidos e, até então, candidatos, fizeram uma reunião e bateram o martelo sobre quem continuará como candidato a prefeito e quem será o vice.
Ficou decidido que o pastor Marcelo Souza seguirá como candidato a prefeito pelo PL, enquanto Tico Selvatici entrará como vice na chapa.
Os dois partidos fizeram uma convenção conjunta em 3 de agosto e cada legenda havia lançado um candidato para concorrer à prefeitura, mas ainda conversavam sobre a possibilidade de formar uma aliança para a disputa majoritária. Em nenhuma das duas convenções havia ocorrido a indicação para vice.
Como A Gazeta mostrou, o PL se colocava mais reticente em abdicar da candidatura de Marcelo Souza a prefeito, uma vez que a legenda tem a meta de eleger 1,5 mil prefeitos em todo o país neste ano, na premissa de que “2026 passa por 2024”.