Após desistir de candidatura em Aracruz, delegado vai atuar em Fundão

Leandro Sperandio saiu da corrida a prefeito e queria voltar a trabalhar na delegacia da cidade onde reside, mas foi transferido para outro município pela Polícia Civil

O delegado Leandro Sperandio, que havia se desincompatibilizado da Polícia Civil para se candidatar a prefeito de Aracruz e desistiu da corrida eleitoral posteriormente, retornou ao trabalho. O policial queria voltar a atuar na cidade, no entanto foi transferido para Fundão.

Em julho, A Gazeta noticiou que o retorno de Sperandio à Delegacia de Aracruz, onde conseguiu grande projeção nas redes sociais compartilhando suas operações, não era automático e cabia ao delegado-geral da corporação, José Darcy Arruda, decidir onde realocar o policial.

Nesta sexta-feira (9), a Polícia Civil informou para a reportagem que "a nova localização do delegado Leandro Sperandio na Delegacia de Polícia (DP) de Fundão foi realizada para melhor distribuição do efetivo da corporação, visando buscar melhores resultados e eficiência".

Em vídeo divulgado em sua conta no Instagram, o delegado confirmou que não seguirá mais na cidade onde reside, uma vez que foi transferido para Fundão, que fica a cerca de 30 km de Aracruz.

"Como eu estava na expectativa de voltar a atuar aqui, na nossa cidade de Aracruz, e eu acredito que você também estava vivendo essa expectativa, mas eu preciso te dizer que isso não vai ser possível. Não atuarei mais na cidade de Aracruz, pelo menos por enquanto, fui transferido para o município de Fundão", declarou.

"Lamento muito ter que dizer isso para vocês, mas aproveito para agradecer a cada um pela confiança e pelo carinho depositado no nosso trabalho. Continuarei morando aqui em Aracruz, porque foi aqui que essa cidade me acolheu e foi aqui que eu escolhi para cuidar e criar a minha família. Desejo sucesso para todos os colegas civis e militares que continuarão aqui lutando por uma Aracruz mais segura. Como um bom soldado, recebo essa nova missão e darei o meu melhor na cidade de Fundão", finalizou Sperandio.

Deixou delegacia para ser candidato

Sperandio foi afastado do cargo de delegado em Aracruz no dia 5 de junho, a pedido dele mesmo, atendendo ao prazo legal da Justiça Eleitoral. A legislação estabelece que delegados devem se desincompatibilizar do cargo até quatro meses antes das eleições.

Em julho, Sperandio disse que verificaria junto ao setor de RH da Polícia Civil as questões legais para voltar ao posto. Primeiro, o delegado precisava formalizar o pedido de desistência da candidatura ao partido eleitoral e, a partir desse momento, deveria se apresentar à Polícia Civil, para o retorno ao trabalho.

Segundo a Polícia Civil, a reapresentação do delegado não significava necessariamente que ele voltaria a atuar no município de Aracruz.

Desistiu de disputar as eleições

Sperandio era apontado no mercado político de Aracruz como o nome mais forte para barrar uma eventual reeleição de Dr. Coutinho (PP). O delegado contava com o apoio do DC, PRD, Agir, PSD e Podemos.

O policial movimentou a política aracruzense desde a sua filiação ao Partido Liberal (PL), de Magno Malta, quando chegou a ir a Brasília (DF) para encontrar Jair Bolsonaro e chancelar sua filiação. Pouco tempo depois, deixou a legenda e se filiou ao Republicanos, algo que irritou dirigentes do PL no Estado.

Desde então, Sperandio passou a fazer intensa divulgação nas redes sociais de sua pré-candidatura a prefeito pelo Republicanos, inclusive com a convenção marcada para 1º de agosto, quando iria oficializar seu nome na disputa. O partido acabou ficando sem candidato na cidade e ainda não definiu se vai apoiar alguma candidatura.

“Com a mesma coragem e respeito dedicados à nossa cidade, venho comunicar que não daremos continuidade à nossa pré-candidatura. Tomo essa decisão por motivo pessoal e quero agradecer a cada um de vocês que de maneira carinhosa me abraçou pelas ruas do nosso município, a você que me acolheu no seu trabalho e dentro da sua casa. Continuaremos juntos e, em breve, retornarei a trabalhar na segurança pública”, declarou Leandro na ocasião.

