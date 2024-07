Republicanos não deve apoiar Dr. Coutinho em Aracruz

Partido ficou sem candidato para disputar a prefeitura da cidade, após delegado desistir e deputado estadual afirmar que não vai se candidatar

Desde então, o Republicanos tem avaliado como se posicionar no jogo em Aracruz, a cinco dias do fechamento do período de convenções partidárias, quando são oficializados os nomes dos candidatos que vão disputar as eleições deste ano.