A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

PM dispara balas de borracha para impedir saque de carga na BR 101, no ES

Publicado em 12/02/2026 às 09h52
PM usa balas de borracha e gás para conter saqueadores de carga após carreta tombar na BR 101
PM usa balas de borracha e gás para conter saqueadores de carga após carreta tombar na BR 101 Crédito: Redes sociais

O tombamento de uma carreta na BR 101, e em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (11), terminou em confusão com intervenção da Polícia Militar (PM). A corporação precisou intervir disparando tiros de bala de borracha e com uso de gás lacrimogêneo e spray de pimenta para conter saqueadores da carga do veículo, que transportava produtos de uma rede de supermercados.

De acordo com a PM, houve tumulto no local após um grupo de pessoas começar a pegar os produtos. Foram disparados menos 30 tiros de balas de borracha. Após a dispersão dos envolvidos, os militares deixaram o local e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) continuou na rodovia para controle do tráfego de veículos. Não houve detidos na ocorrência.

A PRF informou que o motorista da carreta foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A pista foi liberada durante a noite, por volta das 23h30.

Publicidade