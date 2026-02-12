PM dispara balas de borracha para impedir saque de carga na BR 101, no ES
O tombamento de uma carreta na BR 101, e em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (11), terminou em confusão com intervenção da Polícia Militar (PM). A corporação precisou intervir disparando tiros de bala de borracha e com uso de gás lacrimogêneo e spray de pimenta para conter saqueadores da carga do veículo, que transportava produtos de uma rede de supermercados.
De acordo com a PM, houve tumulto no local após um grupo de pessoas começar a pegar os produtos. Foram disparados menos 30 tiros de balas de borracha. Após a dispersão dos envolvidos, os militares deixaram o local e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) continuou na rodovia para controle do tráfego de veículos. Não houve detidos na ocorrência.
A PRF informou que o motorista da carreta foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A pista foi liberada durante a noite, por volta das 23h30.