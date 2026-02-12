Adolescente de 14 anos é morto durante ataque a tiros em Vila Velha

José Vinícius da Silva, de 14 anos, foi morto a tiros nesta quinta-feira (12) Crédito: Redes Sociais

Um adolescente de 14 anos foi morto durante um ataque a tiros no bairro Normília da Cunha, em Vila Velha, no início da manhã desta quinta-feira (12). Testemunhas relataram ter ouvido mais de 50 disparos (ouça abaixo). Mesmo após José Vinícius da Silva cair no chão, os criminosos continuaram atirando.

Conforme apuração da TV Gazeta, os atiradores chegaram ao local em um carro. José estava com outras duas pessoas na rua quando o grupo começou a atirar. Após o ataque, os suspeitos fugiram. Apenas o adolescente foi atingido.

O veículo usado pelos criminosos foi localizado abandonado no bairro São Conrado, a cerca de três quilômetros do local do crime. Testemunhas disseram que José morava na região havia menos de dois meses. A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações às polícias Civil e Militar, que informaram que a ocorrência ainda estava em andamento.