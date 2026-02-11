Investigação

Vingança motivou assassinato de Dante Michelini em Guarapari

Prisão do assassino foi divulgada em primeira mão pela colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta. Homem veio da Bahia e morava na cidade capixaba havia alguns meses

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15:17

O assassinato do empresário Dante Michelini em Guarapari, no Espírito Santo, foi motivado por vingança. O homem apontado pela Polícia Civil como autor do crime não teve o nome divulgado, mas confessou ter matado e cortado a cabeça da vítima, segundo o delegado Franco Malini, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O repórter Caique Verli, da TV Gazeta, apurou que o criminoso já estava preso desde o dia 28 de janeiro, mas por outro crime. Com o avanço da investigação, ele foi identificado e ouvido por policiais no presídio. "Traçamos perfis criminais até chegarmos ao indivíduo que já estava preso. Ele foi ouvido e acabou confessando a autoria e indicando o local onde descartou a cabeça da vítima”, afirmou Malini.

A prisão do assassino foi divulgada em primeira mão pela colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta. O homem veio da Bahia e morava na cidade capixaba havia alguns meses.

Invasão, briga e vingança

Vista aérea do imóvel em que Dante Michelini morava em Meaípe, Guarapari Crédito: Google Earth

Segundo o delegado Malini, o autor do crime contou que invadiu o sítio de Dante Michelini para dormir, mas foi descoberto e expulso sob golpes de madeira. Com raiva, ele retornou pela mata e, mais tarde, ficou à espera de o empresário sair do imóvel, momento em que o atacou, matou e cortou a cabeça.

O homem ainda disse que matou Dante oito dias antes de ser preso por outro crime. Por isso, a Polícia Civil trabalha agora com a hipótese de o assassinato ter ocorrido entre os dias 19 e 20 de janeiro — informação compatível com a anteriormente investigada.

Faca usada ainda é procurada

Ainda segundo a PC, o preso contou que jogou a cabeça de Dante e a faca utilizada no crime no mar, na parte central da cidade. Apesar de o membro ter sido encontrado na manhã desta quarta-feira (11), o instrumento de corte ainda não foi localizado.

Malini revelou que o assassino usou um alicate para cortar a cerca do sítio que invadiu, e que o objeto também teria sido lançado no canal de Guarapari. Uma machadinha também utilizada no crime foi apreendida no sítio do empresário.

Contexto ■ Dante Brito Michelini foi encontrado morto sem a cabeça e com sinais de carbonização no dia 3 de fevereiro, no sítio em que morava em Meaípe, Guarapari, no Espírito Santo.



■ Mais conhecido como "Dantinho", era de uma influente família no início dos anos 1970, quando foi denunciado pelo Ministério Público à Justiça pelo desaparecimento, estupro e morte da criança Araceli Cabrera Crespo.



■ Anos mais tarde, ele, o pai Dante de Barros Michelini e Paulo Constanteen Helal, também implicados no crime, foram absolvidos por falta de provas.

