Suspeito de matar Dante Michelini foi preso no ES por violência doméstica
O suspeito de matar e decapitar Dante de Brito Michelini, o Dantinho, foi preso por violência doméstica, no Espírito Santo, no dia 28 de janeiro. Conforme a Secretaria de Justiça (Sejus), o homem deu entrada no Centro Detenção Provisória de Guarapari pela Lei Maria da Penha. A prisão aconteceu antes da elucidação do caso. O nome dele não foi divulgado, mas o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que se trata de Willian Santos Manzoli. Ainda não foi esclarecido se o crime em questão foi cometido na Bahia, de onde veio, ou já no Espírito Santo.
Conforme o delegado Franco Malini, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele foi ouvido por policiais no presídio, onde confessou o crime motivado por vingança. "Traçamos perfis criminais até chegarmos ao indivíduo que já estava preso. Ele foi ouvido, acabou confessando a autoria e indicando o local onde descartou a cabeça", afirmou.