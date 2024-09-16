Parques estaduais Paulo César Vinha e Pedra Azul voltarão a funcionar

Os Parques Estaduais Paulo César Vinha, em Guarapari, e Pedra Azul, em Domingos Martins, voltarão a funcionar normalmente para a visitação nesta semana. No caso do Parque Estadual Paulo César Vinha, as visitas retornarão na terça-feira (17). Já o Parque Estadual Pedra Azul ficará aberto ao público a partir de quarta-feira (18). A informação foi divulgada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
Os espaços estavam fechados em função de incêndios que atingiram as proximidades de cada um deles. O fogo em Guarapari começou no dia 9 de setembro e continua, mas em uma área controlada pelos bombeiros. As chamas na Região Serrara do Espírito Santo começaram no dia 13 de setembro. Apesar de não terem sido atingidos, os parques fecharam para garantir a segurança dos visitantes e alocar as equipes nos combates, para evitar que os incêndios atingissem as unidades de conservação.
No Paulo César Vinha, as visitas podem ser feitas todos os dias da semana, das 8h às 17h, e não é necessário agendamento. No caso da Pedra Azul, o público pode aproveitar o parque das 8h às 16h, com agendamento prévio no site www.agenda.es.gov.br. A entrada em ambos os locais é gratuita.