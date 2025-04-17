Outra vez um caminhão é flagrado 'agarrando' embaixo de ponte de Colatina

Mais uma vez um caminhão foi flagrado 'agarrando' embaixo da Ponte Florentino Avidos, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O fato ocorreu na quarta-feira (16), e o registro compartilhado nas redes sociais mostra o veículo quando a parte do baú do veículo ficou presa na estrutura, depois o condutor conseguiu sair de ré. Não houve impacto no trânsito do local. O limite de altura para a passagem debaixo da ponte é de 3,20 metros, mas muitos motoristas não respeitam a norma.