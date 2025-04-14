Ponte em Colatina ganha câmera após carreteiro retirar bloco para passar

A passagem de veículos pesados pela Ponte do Irajá é proibida devido ao risco para a estrutura. O bloco de concreto, uma medida considerada emergencial, estava no local justamente para impedir a travessia, por conta da repetição desses casos, segundo a Prefeitura de Colatina.

A reportagem de A Gazeta teve acesso ao vídeo que mostra a ação do motorista da carreta no último dia 2 de abril (veja acima). As imagens foram feitas por uma pessoa que mora próximo. A reportagem questionou a Prefeitura de Colatina, nesta segunda-feira (14), se o indivíduo foi identificado e punido, e a administração municipal explicou que, como a imagem foi feita por uma câmera particular, ela não pode ser usada como meio de identificação e punição.