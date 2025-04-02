Carreteiro retira bloqueio e passa com veículo pesado em ponte de Colatina

O vídeo circula nas redes sociais e A Gazeta teve acesso às imagens na manhã desta quarta-feira (2). Na última semana, a Prefeitura de Colatina instalou estruturas de concreto na pista de acesso à ponte, também conhecida como Ponte do Irajá, servindo como bloqueio para impedir o fluxo de caminhões e carretas, que estavam passando por uma via que não suporta esse tipo de veículo.

“Modificar a sinalização de trânsito sem autorização é ilegal e pode resultar em penalidades, como multas e ações judiciais. Além disso, a sinalização colocada na Ponte do Irajá é uma medida emergencial, que visa coibir o trânsito pesado no local sob risco de abalo à estrutura física da via. Por meio das Câmeras de Videomonitoramento os infratores poderão ser identificados e punidos no rigor da lei”, destacou a Prefeitura de Colatina, em nota.