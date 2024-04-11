Ônibus escolar desce ladeira desgovernado e atinge 3 casas em São Mateus

Onde ônibus escolar parou após descer ladeira desgovernado em São Mateus Crédito: Rosi Bredofw

Um ônibus escolar desgovernado desceu uma ladeira e atingiu três imóveis no bairro Bonsucesso II, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , na noite de quarta-feira (10). Apenas o motorista estava no veículo. Ele ficou ferido após o acidente e precisou ser hospitalizado, mas já recebeu alta médica. Apesar do susto, nenhum morador da rua sofreu ferimentos.

Moradores relataram à reportagem que o veículo bateu em calçadas e depois na primeira casa, na área de garagem e da cozinha. Uma mulher e um bebê de colo estavam no local naquele momento. O coletivo depois colidiu contra um bar e, por último, em um muro, causando prejuízos. Ainda não se sabe ao certo o que motivou o acidente e se o veículo estava com a manutenção em dia.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito no bairro Bom Sucesso, São Mateus. Quando a equipe da PM chegou ao local, visualizou um ônibus caído próximo a um barranco e com a frente colidida em uma árvore. "Segundo relato do próprio condutor, o veículo perdeu o freio e ele não conseguiu fazer a curva, colidindo no muro e posteriormente na árvore", disse a corporação.

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, a coordenadora da Defesa Civil de São Mateus disse que para a segurança de quem reside na rua, as estruturas atingidas foram isoladas e interditadas. A rede de água também foi comprometida e é verificada a possibilidade de uma árvore, na frente de uma das residências, cair.

Depois da retirada do veículo, a Defesa Civil municipal deve fazer uma nova vistoria para avaliar as condições das estruturas atingidas e a possibilidade de que os moradores retornem.