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Jovem proibida de jogar torneio no ES fará testes em São Paulo

Nicoly Almeida disputou uma partida na Copa A Gazetinha e depois foi proibida de seguir na competição. Mas agora a jovem quer virar a página e se prepara para novas oportunidades na carreira
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

10 abr 2024 às 17:08

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 17:08

Nicoly Almeida, jogadora do Cepe, fará testes em São PAulo
Nicoly Almeida, jogadora do Cepe, fará testes em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram
Um mundo de possibilidades para uma história que iniciou turbulenta. A jovem Nicoly Almeida, proibida de jogar a Copa A Gazetinha por ser menina, após atuar na estreia de sua equipe na competição, recebeu convites para testes em dois clubes paulistas. Nicoly lamentou a ausência de mais oportunidades para as meninas da idade dela. "Eu acho que tem que ter mais escolinha para o futebol feminino aqui. Só jogo com meninos aqui na minha cidade", ressaltou a zagueira ansiosa para o teste e que se inspira em Marta, Formiga e Nathane.
"Fiquei triste, chateada por ter saído de A Gazetinha por que estou acostumada a disputar vários campeonatos e este não deixaram"
Nicoly Almeida - 12 anos, jogadora do Cepe
Padrasto da menina, Júnio Santos, ressaltou que a família ficou muito feliz com os contatos e convites. "Tudo foi muito rápido. Vimos como se tudo tivesse sido um mal que veio para o bem. Nicoly ficou abatida com tudo o que aconteceu, mas quando os times nos contactaram ficamos sem acreditar. Ela já estava motivada em jogar bola, agora ficou ainda mais. Ela está treinado mais ainda e super focada".
A dedicação de Nicoly também é, para seu técnico, Iran Dias, um destaque. "Ela é exemplo e super disciplinada. Tenho 350 alunos em várias categorias e mesmo os mais velhos conhecem a disciplina e a dedicação dela". 

Sem Nicoly, Cepe continua na Copa A Gazetinha

O Cepe, punido com a saída de Nicoly em três pontos, continua no torneio. "Ganhamos a partida seguinte e continuamos no campeonato". Segundo o treinador, a reportagem repercutiu muito e isso despertou interesse nas equipes de fora do Espírito Santo, além do apoio de outras jogadoras.
"Minha expectativa é que ela seja aprovada e fique em algum desses clubes", disse Iran que também busca observar o ocorrido com Nicoly por uma ótica positiva. "Por mais triste que tenhamos ficado por ela ser retirada do torneio da maneira que foi, hoje estamos contentes por ver que quando Deus fecha uma porta abre uma janela. Conheço e treino Nicoly desde quando ela estava com 9 anos e o mérito é dela, que nasceu para jogar futebol. Ela precisava de uma oportunidade".
Nicoly Almeida se inspira em jogadoras como MArta, Formiga e
Nicoly Almeida se inspira em jogadoras como Marta e Formiga Crédito: Reprodução/Instagram

Relembre o caso

No fim de março, Nicoly Almeida foi inscrita e relacionada para um jogo da Copa A Gazetinha pelo Cepe, de São Mateus. Na primeira rodada, com Nicoly em campo, o Cepe venceu o Assavac por 5 a 0. Mas após ser goleado, o Assavac entrou com um recurso junto a organização da A Gazetinha alegando que times mistos não estão previstos no regulamento. 
A organização da competição acatou a solicitação do Assavac, retirou os pontos Cepe e proibiu Nicoly de entrar em campo na competição. Os organizadores alegaram tratar-se de uma inscrição ilegal, ainda que eles mesmo tenham aceitado a inscrição, acompanhado a relação no dia do jogo e a deixarem jogar.
O Cepe continua sua jornada no campeonato sem a participação de Nicoly. Três dias após a veiculação da matéria de A Gazeta, o torneio A Gazetinha publicou em suas redes sociais que ainda neste ano haverá uma versão feminina da competição.

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