Imagens aéreas mostram trânsito intenso após acidente na BR 101 na Serra

(veja acima). As pistas da rodovia ficaram interditadas – total ou parcialmente – por cerca de quatro horas. Um trânsito intenso se formou na BR 101 após o acidente envolvendo dois caminhões na Serra, na tarde desta quarta-feira (10). Imagens feitas com drone pelo Gustavo Gusmão mostram a longa fila de veículos no quilômetro 246, próximo à praça do pedágio no município. As pistas da rodovia ficaram interditadas – total ou parcialmente – por cerca de quatro horas.

Uma vítima ficou presa às ferragens e precisou ser encaminhada ao hospital, mas não há detalhes sobre o estado de saúde dela. Informações oficiais sobre a dinâmica também não foram divulgadas.

Testemunhas contaram à TV Gazeta que o motorista do veículo vermelho seguia em direção a Fundão, quando rodou na pista e bateu em uma mureta de pedra. A pista, conforme destacaram, estaria molhada no momento do fato. Em seguida, acabou atingindo o caminhão cinza, que trafegava no sentido contrário.