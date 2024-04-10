Carreta sai da pista da BR 101 e cai em lago em Rio Novo do Sul

Uma carreta tombou em um lago na BR 101, em Rio Novo do Sul, na tarde desta quarta-feira (10). De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela via, não houve vítimas no acidente.
Ainda conforme a concessionária, a ocorrência foi registrada às 16h54 e recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local. Não houve registro de vítima e nem interdição na via.
A PRF foi procurada para mais informações sobre o que provocou o acidente, mas não retornou até a publicação do texto.
Caso parecido em Mimoso
Na última segunda-feira (8), um caminhão-baú também tombou ao passar por uma ponte de madeira que liga Mimoso do Sul à localidade de Santo Antônio, e ficou com as rodas para cima em um rio. Na ocasião, a vítima foi quem pediu para fazer o contato com a polícia para registrar a ocorrência. Militares foram ao local e o motorista do caminhão foi devidamente orientado quanto ao registro da ocorrência. A PM não soube dar mais detalhes do fato.