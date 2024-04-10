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Sul do ES

Carreta sai da pista da BR 101 e cai em lago em Rio Novo do Sul

Acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (10) e não houve vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2024 às 18:42

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 18:42

Carreta tomba em lago em Rio Novo do Sul
Carreta tombada em Rio Novo do Sul Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
Uma carreta tombou em um lago na BR 101, em Rio Novo do Sul, na tarde desta quarta-feira (10). De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela via, não houve vítimas no acidente.
Ainda conforme a concessionária, a ocorrência foi registrada às 16h54 e recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local. Não houve registro de vítima e nem interdição na via.
A PRF foi procurada para mais informações sobre o que provocou o acidente, mas não retornou até a publicação do texto.

Caso parecido em Mimoso

Na última segunda-feira (8), um caminhão-baú também tombou ao passar por uma ponte de madeira que liga Mimoso do Sul à localidade de Santo Antônio, e ficou com as rodas para cima em um rio. Na ocasião, a vítima foi quem pediu para fazer o contato com a polícia para registrar a ocorrência. Militares foram ao local e o motorista do caminhão foi devidamente orientado quanto ao registro da ocorrência. A PM não soube dar mais detalhes do fato.

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