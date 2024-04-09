Caminhão tomba de ponte e cai em rio com rodas para cima em Mimoso do Sul

Um caminhão-baú tombou ao passar por uma ponte de madeira que liga Mimoso do Sul à localidade de Santo Antônio, e ficou com as rodas para cima dentro de um rio. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (8), segundo a Polícia Militar.

De acordo com o registro, por volta das 14h15, um homem ligou para o Ciodes e informou que, mais cedo, um conhecido estava em um caminhão baú e o veículo tombou na ponte, na zona rural do município. A vítima foi quem pediu para fazer o contato com a polícia para registrar a ocorrência. Militares foram ao local e o motorista do caminhão foi devidamente orientado quanto ao registro da ocorrência. A PM não soube dar mais detalhes do fato.