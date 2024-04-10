Um acidente envolvendo dois caminhões deixou a BR 101, na Serra , totalmente interditada na tarde desta quarta-feira (10). A Eco101, concessionária que administra a via, informou que a colisão ocorreu às 13h50 no quilômetro 246, próximo à praça do pedágio no município. Uma pessoa ficou presa às ferragens e precisou ser encaminhada ao hospital, mas não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

Testemunhas contaram à TV Gazeta que o motorista do veículo vermelho seguia em direção a Fundão, quando rodou na pista e bateu em uma mureta de pedra. A pista, conforme destacaram, estaria molhada no momento do fato. Em seguida, acabou atingindo o caminhão cinza, que trafegava no sentido contrário. Informações oficiais sobre a dinâmica, entretanto, ainda não foram divulgadas.

Veículos ficaram destruídos após batida na Serra Crédito: Gustavo Gusmão

Três horas após a colisão, a empresa responsável pela rodovia atualizou, pelas redes sociais, que uma faixa havia sido liberada no sentido Vitória às 16h30. Por volta das 18h, um novo comunicado foi emitido, ressaltando a liberação total das pistas.

Your browser does not support the audio element. Acidente interdita trecho da BR 101 na Serra

⚠️[Atualização] Serra: tráfego liberado — Eco101 (@_eco101) April 10, 2024

Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros.

Acidente com caminhões interdita BR 101 na Serra Crédito: Gustavo Gusmão