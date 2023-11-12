Onda de calor ganha força e ES recebe novo alerta de baixa umidade

A onda de calor que atinge o Espírito Santo será marcada também pela baixa umidade neste domingo (12). Um novo aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 19 horas do mesmo dia, alerta para o risco de incêndios florestais e de danos à saúde em pelo menos 41 municípios capixabas. Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20% nas localidades abaixo. Veja a lista:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão
O Estado recebeu na sexta-feira (10) um alerta laranja — o segundo maior na escala de risco — para uma onda de calor que deve ficar em território capixaba até terça-feira (14). Em 34 cidades, a temperatura deve ficar 5ºC acima da média.