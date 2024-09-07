Notaer vai ganhar helicóptero com maior capacidade de transporte no ES

“Hoje nós temos quatro helicópteros e a necessidade de um novo equipamento surgiu por conta da demanda crescente nos atendimentos da saúde e também de combate a incêndios. Vamos comprar um equipamento que possa transportar o paciente tendo dois pilotos à bordo”, explicou Casagrande.

Atualmente, os helicópteros do Notaer têm estrutura para transportar um paciente e um piloto por vez, tendo que deixar um dos militares em terra durante as operações de resgate. Segundo Casagrande, a compra da nova aeronave deve garantir mais agilidade e segurança nas ações, tanto para os responsáveis pelo resgate, quanto para as vítimas em trânsito.