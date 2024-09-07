Notaer vai ganhar helicóptero com maior capacidade de transporte no ES

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar do Espírito Santo (Notaer) vai contar com mais um helicóptero para suas operações. Na manhã deste sábado (7) durante o desfile cívico-militar de 7 de setembro realizado em Vitória, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou que a Casa Militar está autorizada a adquirir mais uma aeronave.
“Hoje nós temos quatro helicópteros e a necessidade de um novo equipamento surgiu por conta da demanda crescente nos atendimentos da saúde e também de combate a incêndios. Vamos comprar um equipamento que possa transportar o paciente tendo dois pilotos à bordo”, explicou Casagrande.
Atualmente, os helicópteros do Notaer têm estrutura para transportar um paciente e um piloto por vez, tendo que deixar um dos militares em terra durante as operações de resgate. Segundo Casagrande, a compra da nova aeronave deve garantir mais agilidade e segurança nas ações, tanto para os responsáveis pelo resgate, quanto para as vítimas em trânsito.