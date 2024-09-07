Incêndio atinge prédio e mobiliza bombeiros no Centro de Vitória

Um incêndio no quinto andar do Edifício Ouro Verde, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros (CBMES) na manhã deste sábado (7). O prédio fica perto da Praça Costa Pereira e Teatro Glória. Por causa do combate ao fogo, o trânsito ficou bastante complicado na região para quem acessou a avenida no sentido Parque Moscoso.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, O Corpo de Bombeiros informou que a corporação foi acionada por volta de 8h20 da manhã. As chamas atingiram um apartamento no 5º andar do prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o edifício é misto, ou seja, composto por residências e salas comerciais. A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que, no momento, nove pessoas residem no edifício. Também há a circulação rotineira de outras pessoas que atuam nas salas comerciais.
Os bombeiros e a Guarda Municipal de Vitória evacuaram o prédio e isolaram o local. Dois caminhões e uma viatura de apoio foram encaminhados para a região. As equipes realizaram o combate e extinguiram as chamas. Não houve feridos.
Os militares seguiram no prédio durante a manhã atuando no rescaldo. O Corpo de Bombeiros disse que ainda não é possível informar as dimensões do dano ao imóvel, nem o que ocasionou o incêndio.