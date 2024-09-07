Incêndio atinge prédio e mobiliza bombeiros no Centro de Vitória

Procurado pela reportagem de A Gazeta, O Corpo de Bombeiros informou que a corporação foi acionada por volta de 8h20 da manhã. As chamas atingiram um apartamento no 5º andar do prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o edifício é misto, ou seja, composto por residências e salas comerciais. A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que, no momento, nove pessoas residem no edifício. Também há a circulação rotineira de outras pessoas que atuam nas salas comerciais.