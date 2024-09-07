Ambulância invade ciclovia ao desviar de pedestre na Avenida Vitória

Uma ambulância invadiu a ciclovia da Avenida Vitória e derrubou as grades de proteção logo após desviar de um pedestre que atravessava fora da faixa na madrugada deste sábado (7), na altura do bairro Jucutuquara, na Capital.
A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o veículo seguia na avenida no sentido Centro x Bento Ferreira quando subiu na estrutura construída para os ciclistas. Na ocorrência, a ambulância chegou a derrubar cerca de quinze grades de proteção, uma árvore e pelo menos uma placa de sinalização da via. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Ainda nesta manhã, uma faixa da avenida chegou a ser fechada para a limpeza do óleo derramado pela ambulância e retirada de pequenos destroços na pista.
Com informações de Daniel Marçal, da TV Gazeta