Ambulância invade ciclovia ao desviar de pedestre na Avenida Vitória

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o veículo seguia na avenida no sentido Centro x Bento Ferreira quando subiu na estrutura construída para os ciclistas. Na ocorrência, a ambulância chegou a derrubar cerca de quinze grades de proteção, uma árvore e pelo menos uma placa de sinalização da via. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.