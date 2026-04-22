Rua esburacada deixa moradores 'ilhados' dentro de casa na Serra

De acordo com a Cesan, a intervenção integra uma obra de implantação de nova rede de drenagem na região, executada em parceria com a Prefeitura Municipal. Em nota, a companhia explicou: “Previamente ao início das obras de drenagem, foi realizada a adequação da rede de esgotamento sanitário, com o objetivo de evitar interferências na execução das etapas subsequentes do projeto. A atuação da Aegea, empresa responsável pelo esgotamento sanitário do município, iniciou no dia 08/04 e já se encontra em fase final de execução.

A continuidade das intervenções, incluindo a implantação da rede de drenagem e a recomposição definitiva da pavimentação, segue o cronograma da obra sob responsabilidade da Prefeitura. A aegea atua de forma integrada com o poder público municipal, alinhando previamente as etapas operacionais para garantir maior eficiência na execução das obras e redução de impactos à população".

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