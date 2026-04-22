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Buracos, lama e esgoto

Rua esburacada deixa moradores 'ilhados' dentro de casa na Serra

Via no bairro Acréscimo de Laranjeiras ficou destruída após obra para ampliar rede de esgoto, o que impede passagem de veículos e põe em risco a circulação de pedestres

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 15:31

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

22 abr 2026 às 15:31



Para quem vive no bairro Acréscimo das Laranjeiras, na Serra, o simples ato de sair de casa se tornou um desafio. Moradores se sentem "ilhados" e reclamam que é praticamente impossível transitar pela Rua Oito, que ficou destruída após a realização de obras para instalação de rede de saneamento e, desde então, nunca foi recuperada. A  via cheia de crateras, lama e esgoto a céu aberto impede a passagem de veículos e coloca em risco a circulação dos pedestres.


A situação incomoda moradores como Leudinéia Ribeiro França, de 57 anos, que vive as consequências do descaso. Com problemas de saúde e uma filha que sofre de bronquite, ela relata que o socorro médico e o transporte por aplicativo não chegam mais à porta da casa.


"Aqui não entra nada. Não entra ambulância, não entra Uber. Se estiver chovendo, piorou. Aí que não vêm mesmo. Como é que vou com uma criança passando mal até outra rua, em melhoras condições? Se chamo Uber é porque estou precisando na minha porta. Como é que um carro vai descer aqui? Não desce", desabafa Leudinéia.


Moradores denunciam rua abandonada no bairro Acréscimo das Laranjeiras, na Serra
Moradores enfrentam dificuldade para sair de casa com a rua esburacada. Carlos Alberto SIlva

Além do desafio para os veículos, o perigo para os pedestres é constante. A moradora conta que já sofreu um acidente grave devido às condições da via: "Fiquei uma semana dentro de casa porque eu caí nessa rua. Fiquei com o rosto todo ralado e roxo. Eu trabalho à noite, chego de madrugada e, vira e mexe, estou escorregando na minha porta. Não tem condições."



Obras inacabadas 

A população relata que o problema começou após obras de saneamento básico. O líder comunitário, Moisés Viana, representante do bairro e morador há 36 anos, afirma que uma empresa contratada pela Cesan realizou intervenções na rede de esgoto, mas não finalizou o serviço.

"Quando eles passaram a rede de esgoto, não compactaram o solo. Tentaram bater um concreto, mas a chuva levou tudo no mesmo dia. A rua tem uma pavimentação manual que nós mesmos fizemos há 16 anos e agora estamos há mais de três meses com a situação do mesmo jeito", relata Moisés.


Moradores denunciam rua destruida após intervenção da Cesan
Moisés cobra uma solução para os problemas existentes na rua. Carlos Alberto Silva

O líder comunitário diz que já entrou em contato diversas vezes com a Secretaria de Serviços da Serra e com a empresa responsável, mas as soluções não saem do papel. "Fomos lá, levamos fotos, imagens. Falta de cobrar, não é. Mas, se o órgão público não se interessar, fica difícil. A gente vai ficar assim até quando?", questiona Moisés.


Além dos desafios para sair de casa, os moradores convivem com o mau cheiro e a proliferação de insetos devido ao esgoto exposto. "A gente come com mosca em cima do prato. É uma pouca vergonha”, reclama Leudineia.

 

Procurada pela reportagem, a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Obras, disse que a obra em questão é de responsabilidade da Cesan.

 

Em nota, a Cesan disse que a obra foi realizada para ampliar a cobertura de esgotamento sanitário no bairro. E acrescentou ter acionado a concessionária responsável pelo esgotamento sanitário da Serra, a Aegea, para que a recomposição do trecho da rua afetada seja iniciada nesta semana, conforme planejamento operacional. Informou ainda que a situação está sendo acompanhada em conjunto com a Secretaria Municipal de Serviços.


Outro bairro, mesmo problema

No bairro Feu Rosa, na Serra, moradores também denunciam o abandono da Rua  Flor de Cactos e na Rua das Avencas. De acordo com a população, as interferências foram feitas onde houve o recapeamento asfáltico para implantação do Binário de Feu Rosa. Entretanto, a via recém inaugurada está sofrendo uma nova intervenção para implantação de drenagem da água da chuva.

O atual estado da rua atrapalha a passagem de carros, pedestres e aumenta a chance de causar acidentes. Uma das imagens feitas por um leitor de A Gazeta mostra um ônibus que ficou inclinado ao passar no local.

De acordo com a Cesan, a intervenção integra uma obra de implantação de nova rede de drenagem na região, executada em parceria com a Prefeitura Municipal. Em nota, a companhia explicou: “Previamente ao início das obras de drenagem, foi realizada a adequação da rede de esgotamento sanitário, com o objetivo de evitar interferências na execução das etapas subsequentes do projeto. A atuação da Aegea, empresa responsável pelo esgotamento sanitário do município, iniciou no dia 08/04 e já se encontra em fase final de execução.

A continuidade das intervenções, incluindo a implantação da rede de drenagem e a recomposição definitiva da pavimentação, segue o cronograma da obra sob responsabilidade da Prefeitura. A aegea atua de forma integrada com o poder público municipal, alinhando previamente as etapas operacionais para garantir maior eficiência na execução das obras e redução de impactos à população". 

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