Mulher morta em Venda Nova do Imigrante deixa filhos gêmeos de 4 anos

Atualização:
na tarde desta terça-feira (9), Jhonatan Bautz Dordenoni, suspeito de matar Sara da Cruz Moulin Merçon, foi preso. Leia a matéria completa clicando aqui
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Sara da Cruz Moulin Merçon, de 28 anos
, assassinada pelo ex-companheiro na manhã de segunda-feira (8), dentro do apartamento em que morava no Centro de Venda Nova do Imigrante
, na Região Serrana do Espírito Santo, deixou dois filhos gêmeos de quatro anos, frutos de outro relacionamento da jovem. A vítima trabalhava em um tradicional supermercado da cidade.
O suspeito teria esperado a vítima levar os filhos até o ônibus escolar, para invadir o apartamento e assassinar a vítima. De acordo com informações da Polícia Militar, câmeras de segurança do prédio flagraram o ex-companheiro chegando no local às 6h e se escondendo na garagem, depois no terraço, e, por último, invadindo o apartamento da vítima. Às 7h57, segundo a PM, ele é visto deixando o local levando o veículo que pertencia ao pai de Sara.
Ainda segundo o chamado à PM, os vizinhos ouviram pedidos por socorro, mas Sara foi encontrada no interior do box do banheiro, sem vida, com um corte no pescoço.