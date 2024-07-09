Mulher morta em Venda Nova do Imigrante deixa filhos gêmeos de 4 anos

O suspeito teria esperado a vítima levar os filhos até o ônibus escolar, para invadir o apartamento e assassinar a vítima. De acordo com informações da Polícia Militar, câmeras de segurança do prédio flagraram o ex-companheiro chegando no local às 6h e se escondendo na garagem, depois no terraço, e, por último, invadindo o apartamento da vítima. Às 7h57, segundo a PM, ele é visto deixando o local levando o veículo que pertencia ao pai de Sara.