Mulher fica gravemente ferida em acidente entre carro e carreta em Aracruz

Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista do Ônix apresentava fratura na perna esquerda, além de fratura no braço esquerdo com muita laceração.

"Quando os bombeiros chegaram, uma ambulância do Samu se encontrava no local e a equipe já tinha iniciado os primeiros socorros. A vítima estava com as pernas presas pelo banco e o corpo para fora do carro. Os militares conseguiram retirar o banco, liberando a vítima, que ficou aos cuidados da equipe do Samu", informou a corporação.