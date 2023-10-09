Mulher é presa ao tentar embarcar em ônibus com 10kg de maconha no ES

Mulher tenta embarcar em ônibus com 10kg de maconha, mas é presa no ES Crédito: Montagem A Gazeta

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa pela Polícia Militar em São Mateus, no Norte do Estado, nesta segunda-feira (9), ao tentar embarcar em um ônibus com destino ao município de Nanuque, em Minas Gerais, com grande quantidade de drogas.

De acordo com a PM, ao realizar a abordagem do veículo e identificar a passageira, foi constatado que a mulher levava consigo 15 tabletes de maconha, pesando aproximadamente dez quilos.