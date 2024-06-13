Motorista fica ferido após carro colidir com poste em Nova Venécia

Um motorista ficou ferido após perder o controle do carro e bater em um poste no bairro Iolanda, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (12). A vítima, que não teve a identidade revelada, sofreu cortes na cabeça e na perna e precisou ser socorrida para um hospital em São Mateus, cidade vizinha.
O carro envolvido é um Honda Civic cinza, que estava no meio das duas faixas da avenida Guanabara, uma das principais da cidade. Quando a PM chegou ao local, o condutor estava sentado na calçada esperando por atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Enquanto isso, ele contou aos militares que seguia no sentido ao Centro de Nova Venécia, quando pensou em ultrapassar um motoboy, no entanto, precisou retornar para a pista da direita, e logo em seguida aconteceu o acidente. Como impacto, disse que foi arremessado para fora do carro e bateu a cabeça no chão. O veículo e o poste ficaram bastante danificados.
O veículo foi retirado ainda na noite de quarta. Na manhã desta quinta-feira (13) ocorre a troca do poste, que deixa a pista interditada parcialmente.