Motorista bate carro, derruba poste e interdita trânsito em Vitória

Interdição em vias da Praia do Canto depois que poste foi derrubado em acidente Crédito: Marcella Scaramella

Um acidente na madrugada deste domingo (12) levou à interdição de vias na Praia do Canto, em Vitória. O motorista atingiu um poste, que tombou. A Guarda Municipal precisou fechar a pista, mas garantiu que não haverá prejuízo no deslocamento de candidatos do Enem.

O acidente foi registrado na Avenida Saturnino de Brito. Conforme informações da Guarda, quando os agentes chegaram ao local, o motorista não estava e o veículo foi removido. Naquele momento, foi necessária a interdição parcial da via.

Já pela manhã, por volta das 10 horas, a equipe interditou a Rua Afonso Cláudio para poder liberar a Saturnino de Brito. Desse modo, segundo a Guarda, não deverá haver prejuízo na circulação dos candidatos a caminho da prova do Enem. A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) também foi acionada.