Alunos recebem oração e abraço em local de prova do Enem em Vitória

Jovens da Igreja Batista se uniram para orar para os candidatos que estão fazendo o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)]. A equipe da igreja foi até o portão da Faesa, um dos locais de aplicação de prova, em Vitória, durante a manhã deste domingo (12).
No local, eles abordam os candidatos oferecendo um abraço, uma oração e também uma caneta. "O mais importante é a oração. A gente oferece um abraço, a caneta, um docinho até... e palavras de afirmação que possam acalmar e capacitar ainda mais a pessoa", comenta Isac, um dos jovens do grupo de oração.
LAÍSA MENEZES é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação da editora Mikaella Campos.