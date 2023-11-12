Após três anos na Turquia, candidata de 51 anos quer voltar para a faculdade

Candidata Ângela Campagnaro no seu segundo dia de Enem Crédito: Isabelle de Oliveira

Após passar três anos morando em Istambul, na Turquia, Ângela Campagnaro, de 51 anos, vai fazer o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (12), em Vitória. Moradora do bairro Santo Antônio, também na Capital, ela quer fazer algum curso superior na área ambiental, mas ainda não decidiu qual.

Essa não é a primeira prova do Enem que Ângela presta. Em 2008, chegou a cursar química como bolsista, mas desistiu porque não queria ser professora. No ano seguinte, diante da falta de oportunidades, decidiu sair do país e ir morar na Turquia.

“Aqui (Brasil) eu tive muita dificuldade porque eu sou muçulmana e uso minhas vestes islâmicas, é a minha identidade, a identidade de uma mulher muçulmana. E como aqui eu não conseguia trabalho, por causa das minhas vestes, eu resolvi ir embora, tentar a sorte fora”, ela comentou.