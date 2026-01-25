Motociclista sem CNH morre em acidente na ES 137, em Nova Venécia

Motociclista morreu após acidente na ES 137, em Nova Venécia Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 42 anos morreu em um acidente na ES 137, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (25). Segundo a Polícia Militar (PM), uma testemunha contou que a vítima seguia no sentido Aeroporto - São Francisco quando, ao contornar a rotatória, perdeu o controle da motocicleta e colidiu com o meio-fio, sofrendo uma queda.

A PM informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas constatou que o homem já estava morto. A motocicleta apresentava diversas avarias e foi removida por guincho. De acordo com a corporação, o condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).