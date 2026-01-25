Motociclista sem CNH morre em acidente na ES 137, em Nova Venécia
Um motociclista de 42 anos morreu em um acidente na ES 137, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (25). Segundo a Polícia Militar (PM), uma testemunha contou que a vítima seguia no sentido Aeroporto - São Francisco quando, ao contornar a rotatória, perdeu o controle da motocicleta e colidiu com o meio-fio, sofrendo uma queda.
A PM informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas constatou que o homem já estava morto. A motocicleta apresentava diversas avarias e foi removida por guincho. De acordo com a corporação, o condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta de 1h22. O corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.