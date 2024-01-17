Motociclista morre em grave acidente na ES 257 em Aracruz

Um jovem morreu em um grave acidente na ES 257, no trecho conhecido como Morro das Almas, em Aracruz, no Norte do Estado, na tarde desta quarta-feira (17). Segundo apurações da reportagem com a Polícia Militar, a moto pilotada pela vítima, identificada como Guilherme Ferreira Locatelli Pereira, de 19 anos, colidiu na lateral de um ônibus e, em seguida, bateu em um caminhão.
Registros feitos por leitores de A Gazeta, é possível observar que a motocicleta ficou completamente destruída e o condutor teve membros decepados com o impacto.
Até às 17h30 deste quarta-feira, de acordo com a PM, a rodovia ES 257, que dá acesso ao litoral aracruzense, seguia interditada nos dois sentidos para atendimento da ocorrência. No entanto, segundo a corporação, alguns veículos desviaram por uma estrada de chão lateral à rodovia. Horas depois, a pista já havia sido liberada.