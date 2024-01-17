Motociclista morre em grave acidente na ES 257 em Aracruz

Registros feitos por leitores de A Gazeta , é possível observar que a motocicleta ficou completamente destruída e o condutor teve membros decepados com o impacto.

Até às 17h30 deste quarta-feira, de acordo com a PM, a rodovia ES 257, que dá acesso ao litoral aracruzense, seguia interditada nos dois sentidos para atendimento da ocorrência. No entanto, segundo a corporação, alguns veículos desviaram por uma estrada de chão lateral à rodovia. Horas depois, a pista já havia sido liberada.