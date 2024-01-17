Acidente entre carros interdita trecho da Rodovia do Contorno em Cariacica

Um acidente entre dois veículos interditou o sentido sul da Rodovia do Contorno (BR 101), na altura do KM 278, em Cariacica, e gerou uma longa fila de veículos. A colisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (17) e, de acordo com a Eco101, responsável pela via, o fluxo seguiu por um desvio até ser totalmente liberada às 17h18. No sentido contrário, não houve registro de retenção.