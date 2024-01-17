Homem tem metade do corpo queimado após explosão de caldeira no ES

Ainda segundo apurações da reportagem, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) chegou a ser acionado para fazer o transporte do homem até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

A aeronave chegou a pousar na cidade, no entanto, devido ao horário, a equipe optou por não aguardar a estabilização da vítima. Com isso, o paciente foi levado pela unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) até o hospital na Grande Vitória.