Homem tem metade do corpo queimado após explosão de caldeira no ES

Um homem de 47 anos teve cerca 45% do corpo queimado após a explosão de uma caldeira em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, na última terça-feira (16). Segundo apurações de A Gazeta, ele estava no trabalho e manuseava o recipiente, quando o equipamento explodiu, liberando água quente e vapor. O homem teve a região do tórax, braços, mãos e pescoço queimados. A vítima não teve a identidade informada.
Ainda segundo apurações da reportagem, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) chegou a ser acionado para fazer o transporte do homem até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
A aeronave chegou a pousar na cidade, no entanto, devido ao horário, a equipe optou por não aguardar a estabilização da vítima. Com isso, o paciente foi levado pela unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) até o hospital na Grande Vitória.