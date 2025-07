Colisão fatal

Motociclista morre em acidente na zona rural de Venda Nova do Imigrante

Um acidente entre um carro (Fiat Uno) e uma moto resultou na morte de um motociclista no final da manhã desta segunda-feira (21), na localidade de Viçosinha, zona rural de Venda Nova do Imigrante, município que fica na Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta de 12h e a ocorrência seguia em andamento até às 14h.